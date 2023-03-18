В продажу выходит новый Changan – раскрыта его цена

Changan продолжает расширять собственную линейку автомобилей в кузове седан. Недавними новинками компании в этом форм-факторе стали модели Uni-V и Lamore, а теперь к ним присоединилась еще и 4-дверка Yida.

В теории этот автомобиль может оказаться актуальным и для российского рынка. Его поставки существует возможность наладить как официально, так и по параллельному импорту. Впрочем, пока говорить об этом рано, поскольку продажи Yida только-только начинаются у него на родине.

Новинка представляет собой четырехдверку с дизайном, выполненном в новом фирменном стиле марки.

Длина машины составляет 4770 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1440 мм, а размер колесной базы равен 2765 мм, так что автомобиль немного компактнее, чем хорошо известный в России корейский седан Kia K5 (китаец короче его на 11 см).

Внутри Yida все оформлено в минималистском стиле. За мультимедийные функции в машине отвечает 13,2-дюймовый планшетный дисплей, связку которому составляет 10,25-дюймовая цифровая комбинация приборов.

Приводит в движение новинку 4-цилиндровый «наддувный» бензиновый мотор Blue Whale NE1.5T, выдающий 170 лошадиных сил и 260 Нм крутящего момента. В паре с ним работает семискоростная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. Привод может быть только передним.

Ценник на седан Changan Yida уже раскрыт. В Китае за него будут просить от 89 тысяч 900 юаней или чуть более 1 миллиона рублей, но в случае организации его поставок в РФ эта сумма может оказаться в полтора, а то и два раза выше.