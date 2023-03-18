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Выяснилось, за сколько в России будут продавать иранские автомобили

Они могут оказаться дешевле некоторых Lada

Текст: Алексей Шмидт
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Иранский автопром поставил для себя цель выйти на российский рынок еще в прошлом году, однако до сих пор это не произошло.

Тем не менее, все ключевые решения приняты и даже налажена схема поставок машин в страну. Их планируют ввозить через Белоруссию. Теперь же стала известна в том числе и предварительная цена таких автомобилей.

Среднюю стоимость машин ненароком раскрыл Министр торговли и промышленности Ирана Сейед Реза Фатеми Амин, заявивший о заключении контракта на поставку машин в Беларусь.

В ближайшие три года в эту страну попадет 45 тысяч автомобилей иранских компаний, а сумма контракта составит 450 миллионов долларов.

Проведя нехитрые подсчеты, можно прийти к выводу, что цена одного иранского автомобиля составит 10 тысяч долларов или 780 тысяч рублей по текущему курсу.

Напомним, в список иранских автопроизводителей, которые решили начать поставки своих машин в Россию, входят концерны Iran Khodro и Saipa. Оба автопроизводителя в прошлом году привезли ряд своих моделей в Москву для демонстрационных целей.

При этом с каким модельным рядом они собираются выйти на российский рынок пока неизвестно. 

Источник:IRNA

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