Bentley Continental W12 GT Элтона Джона продают за 3 миллиона рублей

В 2004 году Элтон Джон мог похвастаться многими достижениями, включая выпуск очередного альбома, а также нескольких синглов. Тогда же британский певец решил порадовать себя новеньким автомобилем, и не каким-нибудь, а сделанным на заказ Bentley Continental W12 GT.

В те времена этот автомобиль был новинкой люксового британского бренда, получившей инновационный 6,0-литровый двигатель. Его работой Элтон Джон наслаждался в течение нескольких лет.

Автомобиль красного цвета с 19-дюймовыми колесными дисками, обутыми в покрышки Pirelli, оснащался силовой установкой V12 с двумя турбинами и мощностью 560 лошадиных сил. Крутящий момент в 650 Нм гарантировал ускорение от 0 до 100 км/ч за 4,8 секунды, а «максималка» составляла 318 км/ч.

Интерьер машины был выполнен в кремовом цвете и мог похвастать наличием таких опций, как: навигация, круиз-контроль, подогрев и память сидений, кнопка старт-стоп и далее по списку.

За всю свою жизнь машина проехала чуть более 15 тысяч километров и сейчас находится в идеальном состоянии.

Выставленный на продажу Continental W12 GT принадлежал музыканту до 2007 года, после чего попал в руки его нынешнего владельца.

Недавно он принял решение расстаться с машиной в рамках аукциона. Последняя ставка на этот лот на момент публикации материала составляла 32 тысячи 750 фунтов стерлингов или чуть более 3 миллионов рублей.