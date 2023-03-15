Новый седан Changan Yida: известно оснащение, цена и дата старта продаж

Компания Changan постепенно рассекречивает свою новую модель – седан Yida. Официальная премьера новинки состоялась еще в 2022 году, но продажи автомобиля начнутся только сейчас – в конце марта. При этом прием предварительных заказов на 4-дверку уже открыт. За нее в КНР просят от 89 тысяч 900 до 110 тысяч 900 юаней (990 тысяч – 1 миллион 220 тысяч рублей).

Длина Changan Yida составляет 4770 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1440 мм, а размер колесной базы равен 2765 мм. Кузов машины выполнен в форм-факторе стандартного седана со скрытыми в дверях ручками.

Общий стиль автомобиля предельно прост: полностью интегрированная в бампер радиаторная решетка, узкая светодиодная оптика, большие воздухозаборники по бокам, а также имитация патрубков выхлопа сзади и компактный спойлер на крышке багажника.

Внутри Yida дизайнеры расположили полноценный цифровой приборный щиток, 2-спицевое рулевое колесо овальной формы, а также большой мультимедийный планшет, установленный на центральной консоли.

Приводить в движение новый седан Changan, имеющий определенные перспективы попасть в том числе и на российский рынок, будет 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель, выдающий 170 лошадиных сил и 260 Нм. Связку ему составит семидиапазонная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями.

Заявленный расход топлива этой модели на 100 км пути в смешанном режиме езды составит всего 5,99-литра на 100 км (по циклу WLTC).