Китайский лифтбэк Changan Uni-V назвали в РФ заменой Skoda Octavia

Как известно, официально в Россию автомобили Skoda Octavia уже не поставляются. Тем не менее, к нам по официальным каналам ввозят его китайский аналог – Changan Uni-V. Оба автомобиля похожи не только габаритами, но и оснащением. Их комплектуют турбомоторами, работающими с преселективными «роботами». Журналисты издания «74» протестировали «поднебесную» замену Skoda Octavia, оценив, способна ли она занять место чешской модели.

По словам автора заметки, Changan Uni-V выглядит вполне оригинально как снаружи, так и внутри, где вместо рулевого колеса установлен настоящий штурвал.

С точки зрения габаритов Uni-V близок к Skoda Octavia: длина машины составляет 4680 мм, ширина – 1838 мм, высота – 1430 мм. Колесная база «пятидверки» равна 2750 мм против 2686 мм у «Шкоды».

Тестировщик обратил внимание на не самое высокое качество материалов в салоне, которое немного не стыкуется с визуальной заявкой на премиум, а также выделил недостаточную чувствительность дисплея мультимедийной системы.

Кроме того, мужчину не устроила высокая посадка в машине, которую желательно было бы сделать ниже.

Объем багажника компанией не заявляется, однако визуально он выглядит меньше, чем в той же Octavia. При этом места на заднем ряду для пассажиров оказалось предостаточно.

Что касается самого формата автомобиля, то Uni-V для тестировщика оказался больше похож даже не на семейный лифтбэк, а на спортивное купе. Вот только под капотом машины установлен далеко не спортивный двигатель – полуторалитровый «наддувный» мотор, выдающий 181 лошадиную силу. Связку ему составляет роботизированная трансмиссия.

С места до первой «сотни» Uni-V разгоняется за 7,1-секунды.

Ценник на Changan Uni-V начинается с отметки в 2 миллиона 630 тысяч рублей.