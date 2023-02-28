Запас хода более 1000 км и расход 5,5 л на 100 км/ч: это эконом-версия Changan Uni-K

Кроссовер Changan Uni-K уже несколько лет продается у себя на родине, а в России появился еще в прошлом году. Но если автомобиль для нашего рынка предлагается только с бензиновым 2-литровым мотором на 226 л.с., то «поднебесному» варианту с недавних пор стал доступен так называемый подзаряжаемый гибрид (версия iDD).

Новая силовая установка китайского кроссовера базируется на полуторалитровом бензиновом ДВС, связку которому составляет электрический мотор. Суммарная отдача этой агрегатной связки составляет 306 лошадиных сил.

В качестве тяговой батареи в системе гибрида используется аккумулятор емкостью 28,39 кВт/ч, позволяющий Uni-K iDD исключительно на электротяге проезжать до 135 километров.

При этом общий запас хода заправленного и заряженного автомобиля и вовсе превышает 1000 километров, поскольку средний расход топлива кроссовера равен всего 5,5-литрам на 100 км.

Габаритные размеры Uni-K iDD от простой версии этого кроссовера не отличаются. Длина составляет 4865 мм, ширина – 1948 мм, а высота – 1690 мм. Размер колесной базы равен 2890 мм.

Как и в случае с бензиновым кроссоверов, в гибридном Uni-K дверные ручки спрятаны в кузов. Но как минимум одно видимое отличие все же есть – это шильдик iDD сзади, указывающий на гибридный силовой агрегат.

Список оснащения модели включает в себя: акустику от компании Sony с 12-ю динамиками, панорамную крышу, 2-спицевое рулевое колесо, цифровую комбинацию приборов и широкоформатный дисплей мультимедийной системы.

Помимо этого в арсенал модели вошли: передние кресла с функцией подогрева и вентиляции, адаптивный «круиз» и система распознавания усталости водителя.

Цены на Changan Uni-K iDD стартуют с отметки в 27 тысяч долларов или чуть больше 2 миллионов рублей. Бензиновый аналог этого кроссовера, продающийся в России, стоит как минимум 3 миллиона 319 тысяч 900 рублей.