Iran Khodro начал сертификацию своих автомобилей в России

Компания Iran Khodro, анонсировавшая скорое появление своих автомобилей на российском рынке, приступила к их сертификации. Напомним, без получения сертификата Одобрения типа транспортного средства начать продажи машин в стране официально не получится.

Пока речь идет только об одной модели, которую отправили в РФ в качестве образца. После того, как этот процесс сертификации будет запущен, IKCO начнет искать дистрибьютора в стране.

Какой именно автомобиль привезли в Россию для получения ОТТС пока остается догадываться. Однако в конце прошлого лета на выставку в Москву с ознакомительными целями иранцы привезли седан Tara. Более того, в кулуарах мероприятия говорилось о том, что эта модель имеет перспективы локализации в РФ.

У себя на родине IKCO Tara дебютировал относительно недавно – в 2021 году. В основе 4-дверки лежит модульная архитектура IKP1, представляющая собой адаптированную версию «тележки» PSA PF1. Таким образом, «Тара» является близким родственником французской модели Peugeot 301.

Автомобили обладают одинаковыми центральными элементами кузова, но отличаются как дизайном передней, так и задней частей.

Длина машины составляет 4519 мм, ширина – 1953 мм, высота – 1466 мм. Так что по габаритам «Тара» немного превосходит корейский Hyundai Solaris.

Приводит в движение Iran Khodro Tara 1,6-литровый бензиновый атмосферный мотор, выдающий 113 лошадиных сил и 144 Нм крутящего момента. Связку ему составляет пятискоростная МКПП или 6-диапазонная автоматическая трансмиссия.

На разгон с места до первой «сотни» иранская четырехдверка тратит 13 секунд, а ее максимальная скорость равна 190 километрам в час.

В Иране за IKCO Tara при пересчете на российскую валюту просят около 1 миллиона рублей. Разумеется, расчитывать на эту же цену в случае начала поставок этого седана в Россию не стоит.