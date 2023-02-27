Иранская компания Saipa начнет поставки 3 моделей в Россию

Иранский автомобильный концерн Saipa заключил соглашение с российской фирмой Best Motors на поставку трех видов автомобилей на отечественный рынок. Документ был подписан еще 21 февраля 2023 года, говорится в официальном Telegram-канале российского торгового представительства.

Ранее официальный представитель Министерства промышленности и торговли Ирана заявлял, что Saipa договорилась с белорусской компанией на экспорт 45 тысяч автомобилей марки. Двумя этими моделями должны были стать Shanin и Quick.

При этом для того, чтобы начать полноценный официальный импорт иранских машин в Россию на них придется получить ОТТС (сертификат Одобрения типа транспортного средства), но эта процедура до сих пор не запущена. Хотя машины, по слухам, для этого к нам уже отправлены.

В соседней Белоруссии же Saipa собирается начать продажи уже через три месяца. Первым на этот рынок выйдет хэтчбек Quik, а затем уже седаны Saina и Shanin.

Первый представляет собой 5-дверку, длина которой составляет менее 4 метров. Приводит в движение ее полуторалитровый атмосферный бензиновый мотор на 87 л.с.

Седан Saina, построенный на доработанной иранской компанией архитектуре Kia Pride, будет комплектоваться таким же двигателем, что и Quick, тогда как 4-дверке C-класса Shanin, использующей «тележку» Toyota B, достанется 1,5-литровый ДВС на 112 лошадиных сил.

Saipa Shanin

Сколько будет стоить вся эта троица пока остается только догадываться, но в случае с седаном Shanin эксперты называют сумму около 20 тысяч долларов (сейчас это 1,5 миллиона рублей).