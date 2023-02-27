В продажу вышел новый седан Changan, который в 2 раза дешевле Toyota Camry

Компания Changan приступила к приему заказов на родном для себя китайском рынке на новую 4-дверку. Автомобиль получил название Yida и представляет собой среднеразмерную модель, по габаритам близкую к Toyota Camry.

Формально перед нами седан Changan Lamore, который дебютировал несколько месяцев ранее. Но в Китае продавать его будут под совсем иным именем – Yida. Первоначальный нейминг оказался предназначен для экспортной модели.

В основе новоиспеченной 4-дверки Changan лежит модульная архитектура под названием Ark. Внешне автомобиль выделяется за счет бескаркасной радиаторной решетки, длинных и зауженных фар, а также воздухозаборников, выполненных в вертикальном формате.

Внутри седана можно рассчитывать на выдержанный в минималистском стиле интерьер, где имеется все, что необходимо для современного автомобиля, включая виртуальную приборную панель и 13,2-дюймовый дисплей мультимедийной системы, а также 2-спицевый мультируль. В арсенал модели помимо прочего входят: климатическая система, сиденья с электроприводом, автопарковщик, круиз-контроль и многое другое.

Двигатель для Changan Yida заявлен только один – это полуторалитровая «наддувная четверка» мощностью 170 л.с. и 260 Нм, агрегатированная 7-скоростным роботом.

По габаритам новинка «Чанган» до своего визави в лице Toyota Camry совсем немного недотягивает (длина машины составляет 4770 мм, а размер колесной базы равен 2765 мм), но и стоит гораздо дешевле.

Если за японскую 4-дверку в КНР просят от 190 тысяч юаней (2 миллиона 100 тысяч рублей), то Changan Yida был оценен у себя на родине в 90-110 тысяч юаней (980 – 1 миллион 200 тысяч рублей).