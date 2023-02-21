Представлен просторный 170-сильный седан с экраном 13,2 дюйма и расходом 6 л на 100 км – Changan Lamore

Компания Changan подготовила очередную новинку для сегмента седанов. Речь идет о модели Lamore, который в КНР носит немного другое имя – Yida. Автомобиль выделяется за счет своих габаритов, превосходящих Skoda Octavia, а также при этом относительно невысокой цены.

За базовый вариант Lamore просят всего 13 тысяч 100 долларов или 910 тысяч рублей. Таким образом, по стоимости китайская «Октавия» совсем немного превосходит российский бюджетник Lada Granta. При этом на «Гранту» машина совершенно не похожа.

Длина Changan Lamore составляет 4770 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1440 мм, а размер колесной базы равен 2765 мм. Таким образом, практически по всем показателям китайская 4-дверка оказалась крупнее чешской Skoda Octavia четвертой генерации.

Уже в базовой версии Lamore может похвастать наличием в своем оснащении светодиодной оптики, камеры заднего вида, а также системы дистанционного запуска мотора. Кроме того, в арсенал начального варианта новинки Changan входят: системы круиз- и климат-контроля, люк в крыше, цифровая комбинация приборов с дисплеем диагональю 10,25-дюйма, мультимедийная система с 13,2-дюймовым экраном.

Версии подороже оцениваются уже минимум в 16 тысяч 200 долларов (1 миллион 212 тысяч рублей), но обладают добавленным в свое оснащение панорамной крыши, системы кругового обзора, адаптивного «круиза», беспроводной зарядки для гаджетов и ряда водительских ассистентов.

Техническая сторона обоих исполнений Lamore оказалась одинаковой. Во всех комплектациях единственным двигателем для седана является полуторалитровый «наддувный» агрегат, выдающий 170 лошадиных сил. Связку ему составляет семискоростной «робот».

Паспортный расход 4-дверки в смешанном режиме езды заявлен на отметке всего 5,99-литра топлива на 100 км пути.

Поставлять Lamore в Россию (по крайней мере официально) Changan не планирует. Впрочем, это не мешает некоторым дилерам делать это по системе параллельного импорта.