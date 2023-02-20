Changan представил недорогой, но стильный кроссовер Uni-T

Премьера кроссовера Changan Uni-T состоялась еще в 2020 году. Автомобиль оказался первенцем модельной гаммы Uni, которая позже пополнилась «паркетником» Uni-K и лифтбэком Uni-V. Если на первых порах продажи Uni-T были неплохими, то в 2022 году спрос на кроссовер резко упал – за год его купили всего 59 тысяч 104 раза, что на 29% ниже, чем годом ранее.

Вернуть модели ее прежнюю популярность призван рестайлинг, который в самом Changan по какой-то неведомой причине считают переходом в новое поколение.

Внешние перемены, которые пережил Uni-T, включили в себя появление сдвоенных патрубков выхлопа сзади, а также хромированных вставок по краям бампера спереди, тогда как сбоку кроссоверу достались серебристые накладки на порогах.

Что касается менее очевидных доработок, то в их число можно включить измененную форму зеркал заднего вида, а также переделанная форма ячеек решетки радиатора.

Салон в новом Uni-T пересмотрели более глобально, нежели внешний облик. Трапециевидные экраны канули в Лету, а диагональ сенсорного дисплея увеличилась почти на 25% – с 10,3 до 12,8 дюйма. Дизайнеры спрятали воздуховоды в торпедо, а также установили на новый Uni-T 2-спицевое рулевое колесо.

Переделке подверглась и техническая часть кроссовера. После обновления Uni-T больше недоступен для покупателей с 2-литровым «наддувным» мотором и 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Единственное сочетание, которое пока будет доступно в КНР, это связка полуторалитровой «турбочетверки» на 188 лошадиных сил и 300 Нм с 7-диапазонным «роботом». Полного привода у модели как не было, так и не появилось.

Цены на новинку уже объявлены. За нее просят от 116 до 140 тысяч юаней или 1 миллион 250 – 1 миллион 500 тысяч рублей.

Дореформенные Uni-T еще с прошлого года ввозят в Россию по параллельному импорту, так что можно вполне ожидать, что модернизированные кроссоверы также вскоре начнут возить «серые» дилеры.