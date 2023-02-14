Раскрыты два новых премиум-кроссовера Hongqi, которые должны появиться в России

О планах компании Hongqi, принадлежащей концерну FAW, выйти на российский рынок стало известно еще в прошлом году. В число первых моделей, которые должны добраться до нас, уже точно войдет вседорожник HS5, который не только подтверждён, но и получил сертификат Одобрения типа транспортного средства. Впрочем, на родине Hongqi продолжает штамповать новинки, которые также в перспективы могут выбраться на наш рынок. Две из них рассекретили в базе «поднебесного» минпрома.

Речь идет о кроссоверах с индексами HS3 и HS6. Их серийное производство Hongqi должна наладить в начале года. На патентных фотографиях машины оказались полностью лишены камуфляжа, что позволило полноценно рассмотреть их экстерьер.

Внешний облик как HS3, так и HS6 выполнят в корпоративной стилистике «старших» моделей, в том числе HS5, запатентованном в РФ.

Длина модели HS6 (заглавное фото) составит 4995 мм, тогда как колесная база кроссовера будет равна 2920 мм. Автомобиль предложат как в 5-местной, так и 6- и 7-местном исполнениях. Двигатель для кроссовера заявлен только один – 2-литровый «наддувный» мотор, агрегатированный 6-скоростной автоматической трансмиссией. Тип привода можно будет выбрать как передний, так и полный.

Что касается более компактной модели HS3, то ее построят на базе электрического «паркетника» E-HS3 образца 2018 года. Длина кроссовера составит 4655 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1668 мм, а размер колесной базы – 2770 мм.

Этому вседорожнику под капот достанется 252-сильный мотор, работающий в паре с 48-вольтным довеском в виде стартер-генератора. Трансмиссия – 8-скоростной «автомат».

На китайском рынке продажи Hongqi HS3 и HS6 начнутся во второй половине 2023 года. Когда они доберутся до России и доберутся ли вообще пока неизвестно.