Началась сборка обновленной версии обещанного в России седана IKCO Tara: первые фото

Компания Iran Khodro, в прошлом году анонсировавшая свое очередное пришествие на российский рынок, приступила к выпуску двух новых версий седана Tara. Эту 4-дверку иранский автопроизводитель пообещал в том числе для российского рынка, но, по всей видимости, в дореформенном исполнении.

Что касается обновленных Tara, то они получили обозначения V3 и V4. По крайней мере об этом сообщает местное издание «Charkhan». По информации этого же источника, новые варианты популярной модели IKCO не выступят в качестве замены предшественников, а будут выпускаться параллельно с ними.

Список перемен, произошедших с иранскими 4-дверками по габаритам схожими с Lada Vesta, оказался обширен, а сама модернизация тянет на фейслифтинг, а на полноценный рестайлинг.

Так, например, вариант V3 получил полностью другую заднюю светотехнику, антенну в виде акульего плавника и люк, интегрированный в крышу.

Более продвинутое исполнение c индексом V4 в дополнение к тому оснащению, которое досталось версии V3, обзавелось модернизированной центральной консолью, другими кнопками стеклоподъемников, специальной нишей для смартфона, новой конструкцией сидений, системой Hands-free (открытие багажника без использования рук), подогревом передних сидений и рядом других незначительных доработок.

По технике изменений не произошло. Обе комплектации получат под капот прежний 1,6-литровый атмосферный мотор мощностью 115 лошадиных сил и 144 Нм крутящего момента. Трансмиссий на выбор будет две – 5-скоростная МКПП или 6-диапазонный «автомат».

Сроки дебюта Iran Khodro Tara в России пока не раскрываются, но компания надеется осуществить задуманное до конца 2023 года. Причем для нашего рынка список оснащения модели будет серьезно изменен.