Кроссовер Hongqi HS5 сильно изменился перед дебютом в России

Премьера среднеразмерного кроссовера Hongqi HS5 состоялась в 2019 году. С тех пор эта модель стала драйвером продаж «поднебесной» люксовой марки. Согласно статистике, именно на HS5 приходится почти половина всего спроса. За минувший год такие вседорожники в КНР приобрели более 132 тысяч покупателей.

Для россиян эта новость интересна тем, что такой кроссовер вскоре доберется и до нашего рынка. Его сертификация уже завершилась и сейчас ведется подготовка к старту продаж. Но если у нас Hongqi HS5 появится в дореформенной версии, то на родине уже готова обновленная модификация этой модели.

Судя по первым фотографиям, опубликованным в базе минпрома КНР, реформенному HS5 значительно перекроили «передок» и часть кормы. Автомобилю достались новое «лицо» с другими фарами и бампером, а также переделанные крылья и капот. Задние фонари дизайнеры решили объединить сплошной полосой.

Внутреннее убранство HS5 изменилось не так значительно, как внешний облик. Сдвоенная панель, объединяющая в себе экран цифровой панели приборов и мультимедийной системы, осталась на месте, но вместо сенсорного пульта управления «климатом» теперь установлены три вращающиеся рукоятки с интегрированными в них дисплеями.

Количество площадок для беспроводной подзарядки гаджетов увеличилось до двух, а материалы отделки были существенно улучшены.

Если верить информации в китайском сертификате, мощность безальтернативного 2-литрового бензинового «наддувного» двигателя была увеличена с 224 до 252 лошадиных сил.

Никаких других технических подробностей о новинке пока не приводится, но его предшественник комплектовался 6-скоростной автоматической коробкой передач, а также мог быть как переднеприводным, так и полноприводным.