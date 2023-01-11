Флагманский кроссовер Changan CS95 добрался до России неофициально 

Компания Changan привезла в Россию кроссовер CS95 еще в конце прошлого года, однако об официальных продажах этой модели речи пока не идет. Ввезенные в страну автомобили были предназначены для прохождения процедуры сертификации, которая на данный момент еще не завершена. Впрочем, это никак не мешает приобретать такие машины по предзаказу в рамках «параллельного импорта».

С таким предложением выступили сразу несколько дилерских центров страны, опубликовавших объявления на крупнейших российских сайтах классифайдов.

Напомним, длина Changan CS95 составляет 4949 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1790 мм, а размер колесной базы равен 2810 мм.

Двигатель для кроссовера предложен только один, причем работающий с безальтернативной трансмиссией. Речь идет о связке 2-литрового бензинового агрегата и 6-скоростного «автомата». Привод у предлагаемого к покупке на маркетплейсах страны кроссовера может быть только полным.

Цены на машины, которые возможно ввезти в страну по «параллельному импорту», уже раскрыты. За них просят 4 миллиона 200 тысяч рублей. Для сравнения, на родине кроссовер Changan CS95 при пересчете на российскую валюту стоит от 1 миллиона 600 до 2 миллионов рублей.

Напомним, на сегодняшний день линейка моделей компании Changan в России включает в себя исключительно кроссоверы. В их числе: паркетник CS35 Plus как в дореформенном, так и обновленном виде, а также такие SUV как: CS55, CS55 Plus, CS75 FL и новый флагман Uni-K.