В Россию привезли топовый кроссовер Bentley Bentayga за 46 миллионов рублей

Как известно, официальные продажи автомобилей Bentley в России уже не ведутся. Тем не менее, приобрести одну из моделей этой марки в стране по-прежнему можно, поскольку у дилеров появилась возможность ввозить их по системе «параллельный импорт».

На площадке «Авто.ру» один из столичных автосалонов разместил объявление о продаже самой дорогой и производительной версии кроссовера Bentley Bentayga Azure First Edition V8.

Как уже говорилось ранее, по официальным каналам подобный автомобиль приобрести не удастся. Впрочем, по параллельному импорту реализовать эту идею все еще возможно, но с учетом наличия в кармане 46 миллионов рублей. Именно в эту сумму оценили конкретно этот экземпляр Bentayga один из дилеров.

Что касается технической части машины, то приводит в движение британский люксовый внедорожник за 46 миллионов рублей 4-литровый мотор V8, выдающий 550 лошадиных сил. Связку ему составляет восьмискоростная автоматическая трансмиссия и система полного привода.