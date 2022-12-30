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В Россию привезли топовый кроссовер Bentley Bentayga за 46 миллионов рублей

От: Алексей Шмидт
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Как известно, официальные продажи автомобилей Bentley в России уже не ведутся. Тем не менее, приобрести одну из моделей этой марки в стране по-прежнему можно, поскольку у дилеров появилась возможность ввозить их по системе «параллельный импорт».

На площадке «Авто.ру» один из столичных автосалонов разместил объявление о продаже самой дорогой и производительной версии кроссовера Bentley Bentayga Azure First Edition V8. 

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Как уже говорилось ранее, по официальным каналам подобный автомобиль приобрести не удастся. Впрочем, по параллельному импорту реализовать эту идею все еще возможно, но с учетом наличия в кармане 46 миллионов рублей. Именно в эту сумму оценили конкретно этот экземпляр Bentayga один из дилеров. 

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Что касается технической части машины, то приводит в движение британский люксовый внедорожник за 46 миллионов рублей 4-литровый мотор V8, выдающий 550 лошадиных сил. Связку ему составляет восьмискоростная автоматическая трансмиссия и система полного привода.

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