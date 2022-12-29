Эксперты рассказали, снизятся ли цены автомобилей в 2023 году

В 2022 году цены на автомобили не только достигли рекордных значений, но и привели к абсурдным ситуациям, когда модели Lada стоят как кроссоверы, а сами кроссоверы – как квартиры. Журналисты челябинского издания «74» изучили актуальные прайс-листы на автомобили и дали свой прогноз того, ждать ли снижения цена на машины в 2023 году.

В своем материале его авторы указывают на то, что в 2022 году уже произошло редкое для рынка явление – цены на автомобили в какой-то момент времени действительно пошли вниз. Так, к примеру, один из самых популярных автомобилей в стране на сегодняшний день – Haval Jolion – подешевел с 2 миллионов 399 тысяч до 1 миллиона 899 тысяч рублей. Аналогичная тенденция была отмечена и с другими моделями этой марки.

Основной причиной роста цен эксперты объясняют резко снизившуюся конкуренцию, которая позволила автопроизводителям и дилерам диктовать собственные условия покупателям. Однако в 2023 году ситуация может в корне измениться благодаря приходу в Россию новых брендов, включая иранские, что вынудит в том числе китайские компании прибегнуть к корректировке прайсов.