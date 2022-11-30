На «КамАЗе» объяснили, почему российские автомобили будут дороже иномарок

В рамках Международной выставки автобусной техники BW Expo, проходящей на этой неделе в Москве, состоялось выступление главы по пассажирскому транспорту компании «КамАЗ» Самара Саттарова.

Топ-менеджер дал собственное объяснение тому, почему отечественные автомобили будут превосходить по цене иностранные аналоги.

Первое, на что представитель Камского автозавода обратил внимание, это сложности и ограничения, связанные с импортными комплектующими, что вынудило компанию искать их замену. Причем главный акцент в этой процедуре касается качества отдельных компонентов, которые периодически улучшаются.

«К сожалению, это приводит к удорожанию транспортного средства, поэтому товары российского производства превышают стоимость зарубежных аналогов», – отметил господин Саттаров.

При этом для того, чтобы решить эту проблему, в «КамАЗе» видят необходимость освоения производства аналогичных комплектующих и запчастей в России. Разумеется, реализовать такую задумку без участия государства невозможно.