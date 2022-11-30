ДомойАвтоновости сегодняНа «КамАЗе» объяснили, почему российские автомобили будут дороже иномарок

На «КамАЗе» объяснили, почему российские автомобили будут дороже иномарок

От: Михаил Романченко
25c0781344b9c4ead6fdff22d1a68be03dcf9035 1193x671 1

В рамках Международной выставки автобусной техники BW Expo, проходящей на этой неделе в Москве, состоялось выступление главы по пассажирскому транспорту компании «КамАЗ» Самара Саттарова.

Топ-менеджер дал собственное объяснение тому, почему отечественные автомобили будут превосходить по цене иностранные аналоги. 

Первое, на что представитель Камского автозавода обратил внимание, это сложности и ограничения, связанные с импортными комплектующими, что вынудило компанию искать их замену. Причем главный акцент в этой процедуре касается качества отдельных компонентов, которые периодически улучшаются. 

«К сожалению, это приводит к удорожанию транспортного средства, поэтому товары российского производства превышают стоимость зарубежных аналогов», – отметил господин Саттаров.

При этом для того, чтобы решить эту проблему, в «КамАЗе» видят необходимость освоения производства аналогичных комплектующих и запчастей в России. Разумеется, реализовать такую задумку без участия государства невозможно. 

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Интересное по теме:

Популярное на сайте:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+