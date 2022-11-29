Российский бренд Evolute выпустит вместо минивэна i-VAN кроссовер класса C+

Новоиспеченный российский бренд Evolute дебютировал совсем недавно вместе с перелицованными китайскими электромобилями. Первым на рынок вышел седан i-Pro, а недавно был представлен кроссовер i-Joy. Предполагалось, что третьей моделью компании станет минивэн с именем i-Van, однако, похоже, его ждать не стоит.

Судя по официальному сайту Evolute, где вкладка «модельный ряд» ранее включала в себя минивэн, на месте этой модели появилась другая – это некий кроссовер класса C+, подробностей о котором пока нет.

С чем связана замена минивэна на «паркетник» не уточняется, но журналисты издания «РГ» предполагают, что отказ от i-Van обусловлен его слабыми техническими характеристиками, которые уступали бы другим легковушкам Evolute.

Напомним, в основу минивэна российской марки должен был лечь автомобиль Dongfeng LingZhi M5EV образца 2020 года, который в «Поднебесной» оснащается только одним электромотором, установленным в приводе задней оси. Его отдача равна 123 лошадиным силам. Для сравнения, максимальная мощность двигателя седана i-Pro составляет 163 л.с.

Еще один фактор, который мог сказаться на решении об отказе от i-Van – запас хода модели. 2-тонный автобус собирались оснастить тяговым аккумулятором емкостью 53 кВт/ч. Аналогичная батарея использовалась и в седане.

Напомним, производство российско-китайских электромобилей Evolute стартовало на предприятии «Моторинвест» в Липецкой области в конце сентября. Седан i-Pro добрался до дилеров в октябре, а в ноябре к нему добавился еще и кроссовер i-Joy.