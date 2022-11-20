Самый ожидаемый в России кроссовер: производство стартовало

Компания «Моторинвест», владеющая одноименным заводом в Липецкой области, приступила к производству нового кроссовера, который считается одним из самых ожидаемых новинок в сегменте SUV российского рынка. Речь идет о модели под названием i-Joy от новоиспеченного бренда Evolute. Прием заказов на него уже стартовал.

Новая модель Evolute присоединится к седану i-Pro, производство которого и продажи успешно ведутся еще с начала этой осени.

Формально «паркетник» i-Joy представляет собой китайский электромобиль компании DFSK, входящей в концерн DongFeng. Разница в дизайне между «поднебесным» кроссовером и выпускающимся в России заключается лишь в разных шильдиках на кузове.

В качестве силовой установки для i-Joy заявлен электрический двигатель, выдающий 176 лошадиных сил и 226 Нм крутящего момента. Привод может быть только передним. Тяговой батареи емкостью 53 кВт/ч будет хватать для того, чтобы проезжать до 405 километров. Клиренс – 180 мм. На разгон с места до 100 км/ч у автомобиля будет уходить примерно 8,9-секунды.

Но, самое интересное для российских покупателей, это цена машины. За электрический кроссовер просят от 3 миллионов 490 тысяч рублей, но с учетом скидок по госпрограммам начальная стоимость модели составляет 2 миллиона 565 тысяч рублей.

На сегодняшний день дилерская сеть компании Evolute включает в себя 7 субъектов Российской Федерации. Автомобили новой локализованной марки продают дилеры в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Краснодаре и Симферополе.