ДомойАвтоновости сегодняНазвана достойная иномарка за 300 тысяч рублей

Названа достойная иномарка за 300 тысяч рублей

От: Алексей Шмидт
иномарка за 300 тысяч рублей

Поиск доступных иномарок в последнее время сильно усложнился, а имея определенные ограничения на бюджет особо привередничать теперь уже не приходится. Все это проводит к тому, что покупатели начинают обращать внимание на автомобили, которые ранее не попали бы в их поле зрения.

Что выбрать на вторичном рынке, имея в кармане всего 300 тысяч рублей. Ответ на этот вопрос дали наши коллеги из издания «За Рулем».

По словам эксперта журнала Александра Виноградова, имея в запасе сумму около 300 тысяч рублей на «вторичке» сейчас все же можно найти достойный вариант. Им может стать модель Chevrolet Lacetti примерно 2009 года выпуска. Автомобиль выпускался в трех кузовах – хэтчбек, седан и универсал. 

1JuMvLmLOExA8uP XCVYuws800

Среди плюсов «Лачетти» автор статьи назвал 1,6-литровый мотор, который славится своей беспроблемностью, а также отметил, что большинство предложений модели на вторичном рынке страны сейчас идут как раз с этим двигателем. 

Двигатель способен преодолеть без серьезных неисправностей до 300 тысяч километров, а также обладает отсутствием масложора. 

L7p1ecD 5rLeJqldc4mt3As800

У этого мотора существует только один недостаток – частая замена ремня ГРМ, который необходимо проверять каждые 60 тысяч км. То же самое касается насоса системы охлаждения. 

С трансмиссиями у Lacetti также все хорошо. Проблем нет ни с «механикой», ни с АКПП. В случае с первой коробкой передач замену масла советуют осуществлять каждые 100 тысяч километров, а сцепление менять раз в 160 тысяч км. Вторая трансмиссия требует замены рабочей жидкости каждые 50 тысяч километров. 

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Интересное по теме:

Популярное на сайте:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+