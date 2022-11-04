«Героя» шоу Top Gear выставили на продажу в России

На сайте продаж автомобилей появилось любопытное объявление, в котором владелец «космического» вездехода «Шаман» готов распрощаться с ним за 15 миллионов 500 тысяч рублей. Как он связан с космосом? Дело в том, что такие машины, обладающие уникальными характеристиками, используют в Роскосмосе для встреч космонавтов в случае нештатной ситуации, когда капсула с астронавтами приземляется на воду.

Несмотря на свои внушительные габариты (длина равна 6400 мм, высота – 2500 мм, а масса – 4800 кг), на «Шамане» можно ездить по общественным дорогам. Максимальная скорость вездехода составляет 70 километров в час.

Что интересно, машина способна не только ездить по асфальту и бездорожью, но еще и плавать. Так, например, максимальная скорость «Шамана» на воде составляет 7 километров в час. Помогает в передвижении по водной глади автомобилю гидравлический гребной винт.

«Шаман» оснащен восемью поворотными колесами, которые позволяют вездеходу двигаться боком. Его грузоподъемность равна полутора тоннам, а внутри может разместиться до 12 человек.

Приводит в движение вездеход 3-литровый дизельный мотор Iveco, выдающий 140 л.с.

8-колесная машина оказалась популярной не только в России, но и за рубежом благодаря ее участию в одном из эпизодов автомобильного шоу Top Gear. Автомобиль тестировался тогдашним ведущим телепередачи – актером Мэтом Ле Бланом.

Выставленный на продажу «Шаман» за 15 миллионов 500 тысяч рублей находится в Санкт-Петербурге.