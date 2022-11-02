Электрокары Evolute вышли в продажу: их вообще покупают?

Расположенное под Липецком сборочное предприятие «Моторинвест» с недавних пор выпускает новый электрический седан Evolute i-Pro. Автомобиль представляет собой компактную «батарейную» четырехдверку, в основе которой лежит Dongfeng Aeolus E70. В прошлом он был известен под слегка другим брендом и названием – Nissan Almera/Sylphy поколения 11. Таким образом, речь идет о машине примерно 20-летней давности.

На автомобиль действует государственная субсидия в размере почти миллион рублей. Но достаточно ли ее, чтобы обеспечить спрос на столь необычное для нашего рынка предложение?

В конце октября первые i-Pro начали поступать в распоряжение дилерских сетей. В их числе «Рольф», а также «Панавто», «Мэйджор», «Авилон», «Ключавто» и другие. Кроме того, предложения о продаже электрических седанов появились на популярных российских досках объявлений.

Как отмечают автосалоны, которые уже начали продавать новинку компании Evolute, спрос на такие автомобили есть. По информации источника, пожелавшего остаться неназванным, машины приобретают с ранее обещанной Минпромторгом субсидией в размере 925 тысяч рублей. С учетом нее стоимость i-Pro стартует с отметки в 2 миллиона 65 тысяч рублей.

Как минимум один дилер даже отчитался о количестве предзаказов, собранных на новый электрический седан, собираемый в Липецкой области. По словам его представителя, на сегодняшний день компания собрала порядка 100 заявок на приобретение модели i-Pro, причем в их число входят не только корпоративные клиенты, но и частные лица.

В ближайшие месяцы модельная линейка компании Evolute будет расширена еще одним предложением – кроссовером i-Joy (на фото выше), который является перелицованным китайским «паркетником» Seres 3 или DFSK Glory E3. За него планируют просить от 3 миллионов 500 тысяч рублей. С учетом скидки по госпрограмме итоговая цена этой модели составит около 2 миллионов 500 тысяч рублей.