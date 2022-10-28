В России посчитали цены на ОСАГО для различных категорий автомобилей

С октября 2022 года система ОСАГО работала с рядом нововведений, вступившим в силу с 1 числа. В их числе оказалось упрощение ряда процедур при ДТП. Параллельно с этим выросли тарифы и на страховку.

Журналисты новосибирского издания «НГС» посчитали, во сколько обойдется полис ОСАГО для основных классов машин в стране.

С 1 сентября 2022 года для системы ОСАГО был расширен коридор базовой ставки. Если ранее цены на такие полисы варьировались в пределах 2 тысяч 224 рублей – 5 тысяч 980 рублей, то теперь эта «вилка» составляет 1 тысячу 646 – 7 тысяч 535 рублей. Таким образом, формально цена полиса может быть даже ниже, чем раньше, но только в теории.

В реальности же страховые компании устанавливают базовую ставку по максимальной величине, либо близко к ней.

В самом простом классе была выбрана Lada Granta с мотором 90 лошадиных сил и шофером с хорошим понижающим коэффициентом бонус-малус (КБМ) за езду без ДТП (0,46). Стоимость годовой страховки для этого автомобиля по новым правилам составляет в Новосибирске 4 тысячи 937 рублей.

В случае с более дорогим 123-сильным Hyundai Solaris и аналогичными водительскими вводными цена ОСАГО будет равна уже 6 тысячам 283 рублям.

Замыкает этот ТОП автомобиль бизнес-класса Toyota Camry с 2,5-литровым мотором. Подсчитанная цена страховки для него при коэффициенте бонус-малус в 0,46 составляет 7 тысяч 181 рубль.