Лоукост из Китая и Ирана: какие автомобили идут или уже пришли на российский рынок

Российский авторынок постепенно перестраивается под новые реалии. Частично помогает ему в этом «параллельный» импорт, но основные планы связаны в первую очередь с появлением новых автопроизводителей. Однако никого, кто бы пришел в Россию с объемами «100 000+ штук в год», не наблюдается.

Не так давно в России возродили бренд «Москвич». Производство таких автомобилей обещают наладить в декабре. При этом в Липецке сборка электромобилей Evolute уже идет полным ходом, но пока относительно небольшими тиражами.

Все это говорит о том, что по крайней мере пока автомобилизация страны будет проходить исключительно усилиями китайских компаний. В их числе FAW и JAC, с которыми связывают возможный вариант сотрудничества с «Москвичом», а также поставки как собственных автомобилей, так и, например, как минимум одной модели Volkswagen.

В октябре выяснилось, что совместное предприятие FAW-Volkswagen может привезти к нам подержанные «китайские» Jetta, продающиеся в КНР под именем Bora. Их планируют отправить из «Поднебесной» по программе параллельного импорта.

Еще одна страна помимо Китая, которая положила глаз на российский рынок – Иран. С лета этого года в Сети появляется все больше подробностей о намерениях самых крупных иранских автоконцернов Iran Khodro и Saipa начать поставки своих машин в Россию.

Со стороны первой компании наиболее перспективной моделью считается седан Tara, построенный на базе Peugeot 301. Впрочем, Одобрение типа транспортного средства он до сих пор не получил.

Что касается компании Saipa с ее седаном Shanin, который вместе с IKCO Tara иранцы привезли летом на выставку в Москве, то с ним также пока не все однозначно.

Для того, чтобы подтвердить свои намерения по выходу на российский рынок иранским автопроизводителям предстоит не только провести сертификацию моделей, но и начать формирование дилерской и сервисной сети. Однако пока это, как пишет издание «66», по неизвестной причине не происходит.