Польские пожарные купили КамАЗ-43118, сделав из него машину для борьбы с огнем

Использование пожарных автомобилей, в основе которых лежит шасси «КамАЗ-43118», в Польше не является редкостью. Такие автомобили обходятся местным властям гораздо дешевле, чем их европейские аналоги. Чаще всего их используют в небольших городках и селах, бюджеты которых не могут похвастать большими бюджетами.

Одной из компаний, которая занимается подготовкой пожарной техники в Польше, является фирма Profis. И в отличие от многих других своих конкурентов специалисты этой мастерской не отказались от работы с российскими шасси.

Недавно в Profis получили в свое распоряжение 6-колесную цистерну с надстройкой на базе того же «КамАЗ-43118». За грузовик власти села Пильховице, расположенного на юге Польши, заплатили порядка 1 миллиона 65 тысяч злотых или 220 тысяч евро.

Более половины цены из бюджета выделили власти поселения, тогда как остальную часть удалось компенсировать благодаря Национальной программе финансирования аварийно-спасательных служб.

Несмотря на то, что в основе пожарного автомобиля лежит российский «КамАЗ», все оборудование, использующееся на его борту является зарубежным. Так, например, в кузове размещен бак для воды, вмещающий в себя до 3 тысяч литров жидкости, пенообразователь объемом 300 литров, насос мощностью 2780 литров в 1 минуту и водопенная пушка.

Более того, машине досталось специально разработанное для нее тягово-сцепное устройство, специальные сигналы, работающие на LED-элементах, а также композитная надстройка для экипажа.

Пожарные автомобили на шасси «КамАЗ-43118» пользуются спросом и в России, однако в будущем все они перейдут на более современные машины с кабиной К5.