Иранские автомобили для России: какие, когда и за сколько

В рамках специального мероприятия в Москве в конце этого лета были представлены первые иранские автомобили, которые могут добраться до российского рынка в ближайшее время. Ими оказались седан IKCO (Iran Khodro) Tara и четырехдверка Saipa Shanin.

Первым в продажу в России должен поступить Tara. По неофициальной информации, процедура сертификации этой модели уже стартовала. В случае, если этот процесс не затянется, то автомобиль появится в распоряжении дилеров ближе к весне 2023 года.

Iran Khodro Tara является техническим клоном модели Peugeot 301. Седан заимствует у своего французского аналога не только платформу, но и часть кузовных панелей, а также дверные проемы. С точки зрения габаритов «Тара» чуть крупнее Lada Vesta. Ее длина равна 4519 мм, ширина – 1748 мм, высота – 1466 мм, а размер колесной базы составляет 2652 миллиметра.

В Иране цены на эту модель стартуют с отметки в 430 тысяч иранских риалов (за версию с 1,6-литровым мотором и МКПП). При пересчете на российскую валюту это 650 тысяч рублей. Впрочем, у нас этот седан практически наверняка окажется в два раза дороже. Предполагаемая цена – от 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Аналогичные планы лелеет и другой иранский автопроизводитель – Saipa, привезший в Москву в августе седан Shanin. Эта 4-дверка представляет собой модернизированную версию хэтчбека Toyota Yaris. В Иране его продают с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 112 лошадиных сил, агрегатированным 5-скоростной «механикой».

Там он стоит от 12 тысяч долларов или 760 тысяч рублей. Однако в России цена этой модели может оказаться заметно выше – от 20 тысяч долларов или 1 миллион 280 тысяч рублей. Появление на нашем рынке этой модели запланировано на середину – конец следующего года.