Iran Khodro Tara для РФ станет конкурентом Lada Vesta 

Иранская автомобильная компания Iran Khodro (IKCO) готовится к выводу на российский рынок нового седана Tara. Эта модель впервые была представлена на выставке MIMS Automobility Moscow.

Предполагается, что поставки Tara в Россию стартуют в конце этого года, а в будущем четырехдверка будет локализована. В случае выхода ее на рынок конкурировать «Таре» предстоит с Lada Vesta, Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, локальная сборка которых сейчас остановлена.

Формально Iran Khodro Tara представляет собой перелицованный Peugeot 301. В основе модели лежит платформа IKP1 (модернизированная «тележка» PSA PF1). У иранского седана и его французского родственника одинаковые центральные элементы кузова, однако разный дизайн передней части и кормы.

Под капотом автомобиля трудится 1,6-литровый бензиновый атмосферный мотор с системой изменения фаз газораспределения, выдающий 113 лошадиных сил и 144 Нм крутящего момента. Связку ему может составлять как 5-скоростная МКПП, так и 6-диапазонный «автомат».

Длина Tara составляет 4519 мм, ширина – 1953 мм, высота – 1466 мм. Таким образом по большинству габаритных показателей, кроме последнего, иранский седан превосходит российский бестселлер Lada Vesta.

С места до первой «сотни» Iran Khodro Tara разгоняется за 13 секунд. Его максимальная скорость равна 190 км/ч.

Список оснащения включает в себя 4 подушки безопасности, система круиз-контроля, камера заднего вида, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и люк в крыше.

На домашнем иранском рынке цены на седан «Тара» с механической трансмиссией начинаются с отметки в 430 миллионов иранских риалов (примерно 610 тысяч рублей по текущему курсу).