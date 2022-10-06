Iran Khodro: интересные факты о «надежде» российского рынка

Один из крупнейших иранских автомобильных производителей – Iran Khodro – готовится к выходу на российский рынок. Это будет уже второе пришествие ближневосточного автогиганта в Россию. Окажется ли оно успешным, покажет время. А пока мы предлагаем небольшой экскурс в историю компании, который может раскрыть о ней несколько малоизвестных фактов.

Возраст

Начать стоит с того, когда Iran Khodro появилась на свет. Датой основания марки, которая изначально занималась производством и продажами автомобильных запчастей, считается 1962 год. Таким образом, иранская компания старше «АвтоВАЗа».

Название

До 1979 года иранский автопроизводитель существовал как Iran National, однако впоследствии был переименован в Iran Khodro. Второе слово в этом названии с персидского переводится как «автомобиль».

Французские корни

В начале 90-х годов в Iran Khodro появились французы из компании Peugeot. Это позволило компании начать лицензионный выпуск модели 405, причем он продолжается и по сегодняшний день. Затем конвейер иранского автопроизводителя принял седаны и хэтчбеки 406, а впоследствии компания начала выпуск различных разновидностей «французов» под собственным брендом.

Партнерство с Китаем

Несмотря на то, что Iran Khodro зарекомендовал себя как автопроизводитель, выпускающий в основном французских клонов, с недавних пор он сотрудничает еще и с китайцами. Компания занимается производством таких кроссоверов, как Haima S5 и S7, а также старого хэтчбека Dongfeng H30 Cross.

История в России

Иранские автомобили уже продавались в России, причем относительно недавно. С 2006 по 2009 годы на нашем рынке были представлены седаны Samand (заглавное фото), в основе которых лежал Peugeot 405. В модельной линейке иранского автопроизводителя он сохранился до сих пор. Некоторое время «Саманд» даже входил в список самых продаваемых иномарок в стране, однако с введением в РФ экологического стандарта «Евро-4» продажи автомобиля, не отвечающего им, были прекращены.

Низкие цены

Одним из главных факторов, которые должны помочь Iran Khodro добиться успеха на российском рынке, называют цены. Так, например, предполагаемый сменщик Hyundai Solaris, VW Polo, Kia Rio и Skoda Rapid, носящий в Иране название Tara, оценивается там всего в 430 тысяч местных риалов или 605 тысяч рублей по текущему курсу. А потенциальный соперник в борьбе за покупателей с Lada Granta – седан Runna – стоит на родине от 302 тысяч риалов (425 тысяч рублей).