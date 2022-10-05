Подержанным автомобилям не хватает продавцов

Один из самых крупных в России автомобильных дилеров (компания «Рольф») планирует расширить штат для развития бизнеса в вторичного рынка. Сеть автосалонов занимается поиском новых сотрудников, в том числе в регионах. Представители этой компании, а также другие дилеры отмечают проблемы с дефицитом готовых специалистов на рынке.

При этом особенно сильно нехватка затрагивает сотрудников, занимающихся продажами подержанных автомобилей из Trade-in. Эта ниша сейчас занимает доминирующее положение в бизнесах практически всех автомобильных дилеров.

Как отмечает гендиректор «Автостата» Сергей Удалов, слова которого приводит издание «Коммерсантъ», кадры у дилеров сейчас «решают все». Те автосалоны, которые заручатся грамотными сотрудниками, получат преимущество в бизнесе.

По мере того, как Россию покидают иностранные автомобильные компании, их сотрудники выходят на рынок. Они обучены всем стандартам по сервису, что позволяет быстро набрать сильную команду.

Напомним, по итогам августа объем продаж б/у-автомобилей составил 392 тысячи единиц, тогда как новых было реализовано всего 41 тысячам 700 машин. По мнению экспертов, перевес в сторону рынка подержанных машин продолжит на фоне проблем с дефицитом новых автомобилей сохранится и дальше.