Что стало с хэтчбеком Mini Classic и мотоциклом Yamaha, простоявшими на парковке 30 лет

Словосочетания «капсула времени» используется в последние годы все чаще. Автомобили, которые очень давно были отправлены в гараж или паркинг, и провели там десятилетия, после их извлечения на белый свет вызывают широкую волну интереса. Но, к сожалению, не все «капсулы времени» сохраняют свой первозданный внешний вид. Так произошло с автомобилем Mini, простоявшим на парковке 30 лет.

Фотографии автомобиля, замеченного в центре Афин (Греция), опубликовали в социальных сетях. Машина находилась на тротуаре рядом с мотоциклом Yamaha неподалеку от отеля «Титания», на парковке которого они оба без движения простаивали уже несколько десятилетий. Оба транспортных средства выглядели грязными и ожидали эвакуации.

Подробностей о том, кто является владельцем этого Mini и мотоцикла Yamaha, нет. Хэтчбек выглядит плачевно. Из-за длительного нахождения на парковке покрышки британской пятидверки деформировались. Кроме того, машина лишилась заднего левого стекла (очевидно, его разбили хулиганы) и фар, а также получила повреждения решетки радиатора и крыла.

Никакой исторической ценности этот Mini Classic, учитывая, что в свое время он выпускался большими тиражами, не несет, поэтому его дальнейшая судьба уже определена – машину утилизируют.

А вот с мотоциклом Yamaha все не так очевидно. Байк сохранился куда лучше автомобиля. Несмотря на повреждения спидометра, ржавчину и грязь, он все еще сохраняет неплохой внешний вид. Впрочем, вряд ли кто-то изъявит желание купить этот раритет, простоявший с без движения с начала 1990-х годов. И дело даже не в его состоянии, а в отсутствии документов на мотоцикл.