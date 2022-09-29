Эксперты назвали слабые места моторов иранских автомобилей

Иранский автопром продолжает «потирать руки» в надежде занять крупную долю российского рынка с уходом из него большинства зарубежных автопроизводителей. Первыми осуществить эту затею хотят в Iran Khodro, после которых повторить то же самое планируют в концерне Saipa. Но насколько надежными окажутся такие автомобили. Об этом рассказали журналисты издания «За Рулем».

По словам эксперта портала Сергея Зиновьева, современные иранские автомобили хоть и имеют достаточно высокое количество электроники, но не используют сложных и затратных решений. Это касается не только их оснащения, но и материалов отделки, что позволяет удерживать цены в невысоком диапазоне – порядка 500 – 600 тысяч рублей за ту или иную модель.

Аналогичный подход используется и для двигателей таких автомобилей. Иранские автопроизводители могут похвастать наличием хоть и устаревших, но проверенных временем французских «атмосферников» TU5 и XU7. Кроме них есть еще и линейка собственных моторов EF.

Слабых мест у первого (TU5) практически нет. Он обладает чугунным блоком цилиндров и гидрокомпенсаторами, что позволяет ему без проблем проходить более 300 тысяч километров, а затем, после капремонта, проработать еще столько же.

А вот с XU7 все немного сложнее. У него алюминиевый блок цилиндров, что уже говорит о многом. Кроме того, он не любит сильных морозов, а главным слабым местом этого мотора эксперты называют катушки зажигания.

Что касается линейки двигателей EF, то она была создана еще 14 лет назад и за это время не проявила себя как ненадёжная. В нее входит широкий список агрегатов, начиная с бензиновых «атмосферников» и заканчивая турбодизелями, а некоторые из них способны работать в том числе на газе.