В России появилась новая автомобильная марка Evolute

Предприятие «Моторинвест» в Липецкой области приступило к серийному производству линейки электрокаров под брендом Evolute. На первых порах на мощностях завода будет осуществляться крупноузловая сборка, однако согласно специальному инвестиционному контракту, заключенному в марте, в будущем там организуют выпуск машин по полному циклу (со сваркой и окраской кузовов).

Модельный ряд компании Evolute состоит из перелицованных электромобилей китайского автомобильного концерна Dongfeng, а также его суббренов.

Уже официально подтверждено, что на все автомобили новоиспеченной марки в России будут включены в госпрограмму льготного автокредитования, согласно которой для их покупателей будет доступна скидка в размере 35 процентов от заявленной автопроизводителем цены.

Первой моделью Evolute, которая встала на конвейер в Липецке, оказался седан i-Pro. Его главным назначением называют таксомоторные и каршеринговые компании.

Длина 4-дверки, основанной на китайской Dongfeng Aeolus E70, составляет 4680 мм. Привод модели – только передний, а в качестве двигателя для нее используется 150-сильный электромотор, работающий в связке с тяговым аккумулятором емкостью 53 кВт/ч. Цена – 2 миллиона 990 тысяч рублей.

В 2022 году к Evolute i-Pro должен присоединиться кроссовер i-Joy, а затем и минивэн i-Van. Обе новинки будут стоить минимум 3 миллиона 490 тысяч рублей.

В планы «Моторинвест» на 2023 год значится флагманский вседорожник i-Jet, а также старт поставок из «Поднебесной» дорогих электрических «паркетников» Voyah Free, начальный прайс на которые будет равен 7 миллионам 990 тысячам рублей. Их локализация в России не планируется.