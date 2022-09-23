Иранский седан IKCO Tara оценили в 605 тысяч рублей

Компания Iran Khodro готовится к началу продаж своих автомобилей на российском рынке. Вместе с тем, уже примерно известны сроки появления в России и цена модели Tara, которая должна составить конкуренцию Lada Vesta и другим седанам B-класса.

Предполагается, что до российских дилеров IKCO Tara доберется до конца 2022 года. Какой окажется цена седана пока неизвестно, но если взглянуть на прайс-лист этой модели в Иране, то при пересчете на рубли получится сумма всего в 605 тысяч рублей (версия с 1,6-литровым мотором и МКПП). Модификация с «автоматом» оценена там уже в 815 тысяч рублей.

Разумеется, такие цены в России выглядят крайне маловероятными, поскольку к ним придется приплюсовать ввозные пошлины и логистические затраты. Впрочем, в случае локализации моделей Iran Khodro, о которой этим летом много говорилось, достичь конкурентноспособной цены Tara все-таки может.

Напомним, длина Iran Khodro Tara составляет 4519 мм, ширина – 1953 мм, высота – 1466 мм. Колесная база – 2652 мм. Таким образом, с точки зрения габаритов автомобиль превосходит ту же Lada Vesta.

Для модели, построенной на платформе французского автогиганта Peugeot, заявлен только один двигатель – 1,6-литровый бензиновый атмосферный мотор, выдающий 113 лошадиных сил. Связку ему может составлять как 5-скоростная МКПП, так и 6-диапазонный «автомат».

Список оснащения «Тары» включает в себя уже в «базе»: 4 подушки безопасности, круиз-контроль, камеру заднего вида, мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и люк в крыше.