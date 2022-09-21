Эксперты назвали основные достоинства иранского седана Iran Khodro Tara

Компания Iran Khodro готовится к началу продаж на российском рынке нового седана Tara. Этим летом машину привезли на одно из мероприятий в Москве, где показали публике. Оценить ее по крайней мере пока визуально могли и журналисты, которые назвали главные плюсы этой модели, которая позиционируется как конкурент Lada Vesta.

Так, к примеру, одним из ее преимуществ, которые отметили эксперты портала «За Рулем», является вместительность. Автомобиль имеет кузов седан. Его длина равна – 4519 мм ширина – 1748 мм (1953 мм с боковыми зеркалами) высота – 1466 мм, а расстояние между осями – 2652 мм.

Таким образом Tara окажется крупнее Vesta и других авто своего класса, а значит и более вместительной, чем ее потенциальные конкуренты.

Другой потенциальный плюс новинки – она может оказаться действительно недорогой. В Иране стоимость IKCO Tara стартует с отметки в 430 тысяч иранских риалов или 605 тысяч рублей. За версию с АКПП просят 576 тысяч риалов или 815 тысяч рублей. Впрочем, машины еще нужно привезти и заложить в их цену другие издержки, так что ждать, что Tara будет заметно дешевле дореформенной Lada Vesta, не стоит.

Среди других преимуществ модели журналисты назвали понятную техническую составляющую. Как известно, она построена на платформе Peugeot 301, который продавался на российском рынке, а также оснащается понятным 1,6-литровым французским атмосферным мотором (модернизированный TU5) мощностью 113 лошадиных сил. Трансмиссия – также надежная и простая (6-диапазонный «автомат» Aisin).

Сможет ли IKCO Tara подвинуть в России бестселлер Lada Vesta пока остается только догадываться, но интерес к машине точно будет. А продлится ли он долго будет зависеть от того, насколько надежной, недорогой и качественной она окажется в реальности, а не на бумаге.