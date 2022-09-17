В Сети объяснили, почему проект липецких электрокаров пока напоминает Ё-мобиль

Липецкий автопроизводитель «Моторинвест» готовится к началу продаж электрокаров под брендом Evolute, представляющие собой перелицованные китайские электромобили. На официальных сайтах дилеров уже появились цены на три первые модели новоиспеченной марки. Журналисты издания «74» ознакомились с ними и объяснили, почему проект Evolute пока сильно напоминает не увенчавшийся успехом Ё-мобиль.

Evolute i-Pro

Стоимость самого дешевого электромобиля липецкого производства составляет 3 миллиона. Это седан i-Pro. Компактный кроссовер i-Joy, как и микроавтобус i-Van оценены уже в 3 миллиона 500 тысяч рублей.

Разумеется, на каждую из трех этих моделей будет действовать государственная субсидия в размере 35 процентов от стоимости, но не более 925 тысяч рублей.

Как отмечает автор статьи, пока совсем непонятно, на кого рассчитана эта продукция, поскольку даже с учетом потенциальной скидки такие электромобили окажутся заметно дороже своих иностранных аналогов с ДВС, которые хоть и будут менее вместительными, но отберут у Evolute внимание покупателей большей практичностью.

На их зарядку не придется тратить несколько часов, а также искать зарядные станции и беспокоиться о запасе заряда. Кроме того, встает вопрос, как чувствительны окажутся эти электромобили к морозам.

Помочь в объемах продаж могли бы таксопарки и сервисы каршеринга, однако с учетом заявленных цен они скорее предпочтут купить четыре Lada Granta, а также не иметь проблем с запчастями.

Аналитики даже сравнили проект Evolute с амбициозным Ё-мобилем. Впрочем, тот, в отличие от липецких электрокаров, дальше ходовых макетов так и не уехал.