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Liberty Walk превратило Lamborghini Aventador в аналог «Бэтмобиля»

От: Алексей Шмидт
liberty walks lamborghini aventador looks like a blue blooded batmobile 198127 1

Несмотря на то, что в большинстве своих проектов эти тюнеры уже много лет используют одни и те же приемы, творения Liberty Walk по-прежнему продолжают привлекать внимание публики. И на это есть все причины, особенно когда речь идет об ее последнем проекте – особенном Lamborghini Aventador.

Показанный в социальных сетях несколько дней назад суперкар выглядит как настоящий «Бэтмобиль». Он имеет черную отделку по всему периметру, черные диски с шестью спицами, обутые в шины Toyo с белым брендингом и несколько аэродинамических элементов, достойных Бэткавера.

liberty walks lamborghini aventador looks like a blue blooded batmobile 1

Чрезвычайно широкие четвертные панели являются фирменным штрихом компании, базирующейся в Японии. К ним присоединились совершенно новый капот с гораздо более агрессивным дизайном и большой фартук с огромными боковыми лопастями.

liberty walks lamborghini aventador looks like a blue blooded batmobile 3

В задней части расположен массивный диффузор и спойлер, простирающийся от одного крыла до другого. Регулируемая пневматическая подвеска делает весь кузов ближе к дороге, а обычные наклейки завершают общую картину.

Компания Liberty Walk не славится тем, что предлагает комплексную переделку интерьера, и поскольку на момент написания статьи они не выпустили ни одной фотографии салона этого Lamborghini Aventador, можно предположить, что его они решили не трогать.

liberty walks lamborghini aventador looks like a blue blooded batmobile 6

То же самое можно сказать и о технической части автомобиля. Если это действительно так, то приводит в движение этот переживший модернизацию итальянский суперкар стоковый 6,5-литровый V12, позволяющий разгонять его с места до 100 км/ч менее, чем за 3 секунды.

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