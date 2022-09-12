В Барнауле за 1,2 млн рублей продают стопроцентный авто-эксклюзив для фотосессий

На продажу в Барнауле выставили переживший тщательную реставрацию автомобиль Mitsuoka Galue-I. За машину 2001 года выпуска с пробегом в 110 тысяч километров просят 1 миллион 250 тысяч рублей.

По словам владельца машины, это «100% эксклюзив» в коллекционном состоянии. Автомобиль хранили в гараже, а сроки его реставрации датированы июнем-октябрем 2017 года.

Фото: “Дром”

Необычный седан действительно выглядит шикарно. Машина может похвастать черным глянцевым кузовом, кожаным салоном со вставками из дерева, а также винтажной магнитолой Panasonic. Продавец утверждает, что все это было воссоздано вручную.

Реставрация машины включала в себя полный разбор кузова, антикоррозионную обработку и его окрас, а также обработку антикором днища. После проведенных работ автомобиль начал пользоваться высоким спросом как машина для особых случаев и фотосессий.

В объявлении указано, что конкретно этот Mitsuoka Galue-I оснащен 2-литровым бензиновым мотором, выдающим 130 лошадиных сил. Пару ему составляет автоматическая трансмиссия.

Автомобиль спроектирован на базе модели Nissan Crew, а его название происходит от японского слова Garyu («Особый стиль»).