ДомойАвтоновости сегодняВ Барнауле за 1,2 млн рублей продают стопроцентный авто-эксклюзив для фотосессий

В Барнауле за 1,2 млн рублей продают стопроцентный авто-эксклюзив для фотосессий

От: Алиса Шашкова
mitsuoka galue 1

На продажу в Барнауле выставили переживший тщательную реставрацию автомобиль Mitsuoka Galue-I. За машину 2001 года выпуска с пробегом в 110 тысяч километров просят 1 миллион 250 тысяч рублей.

По словам владельца машины, это «100% эксклюзив» в коллекционном состоянии. Автомобиль хранили в гараже, а сроки его реставрации датированы июнем-октябрем 2017 года.

Снимок экрана 2022 09 12 в 08.03.36
Фото: “Дром”

Необычный седан действительно выглядит шикарно. Машина может похвастать черным глянцевым кузовом, кожаным салоном со вставками из дерева, а также винтажной магнитолой Panasonic. Продавец утверждает, что все это было воссоздано вручную.

Реставрация машины включала в себя полный разбор кузова, антикоррозионную обработку и его окрас, а также обработку антикором днища. После проведенных работ автомобиль начал пользоваться высоким спросом как машина для особых случаев и фотосессий.

В объявлении указано, что конкретно этот Mitsuoka Galue-I оснащен 2-литровым бензиновым мотором, выдающим 130 лошадиных сил. Пару ему составляет автоматическая трансмиссия. 

Автомобиль спроектирован на базе модели Nissan Crew, а его название происходит от японского слова Garyu («Особый стиль»).

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Интересное по теме:

Мастерская

В тренде:

Liberty Walk превратило Lamborghini Aventador в аналог «Бэтмобиля»

Несмотря на то, что в большинстве своих проектов эти тюнеры уже много лет используют одни и те же приемы, творения Liberty Walk по-прежнему продолжают...

Lada Niva вошла в ТОП самых желаемых, но недоступных в Великобритании автомобилей

«АвтоВАЗ» не возобновит производство Lada XRay

Как правильно буксировать автомобиль с АКПП

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+