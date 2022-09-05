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Самый ожидаемый в России кроссовер появится этой осенью

От: Алексей Шмидт
Самый ожидаемый в России кроссовер

Эта осень должна принести на российский автомобильный рынок сразу несколько интересных новинок. Но особняком среди остальных стоит новый кроссовер, который будут собирать на Липецком моторном заводе ООО «Моторинвест».

Речь идет о «паркетнике», который получит название Evolute i-Joy. Эта модель станет одной из трех, наряду с седаном i-Pro и i-Jet, которые вскоре должны стать доступны для российских покупателей. Но если 4-дверка появится в сентябре, то компакт-кроссовер – в октябре, а самый большой SUV – только в 2023 году.

evolute i joy

Но вернемся к i-Joy. Этот вседорожник по своим габаритам окажется сопоставим с Hyundai Creta, так что ему предстоит играть в самом конкурентном сегменте SUV-рынка страны. Его длина составит 4385 мм, однако за счет отсутствия ДВС, трансмиссии и выхлопной системы его салон будет заметно вместительнее, чем у того же корейца. 

Автомобиль представляет собой электрический кроссовер, в основе которого лежит китайский «паркетник» Dongfeng Fengon E3. Судя по всему, ему просто заменят шильдики на Evolute. 

dongfeng fengon e3
Оригинальный Dongfeng Fengon E3

Из того, что уже известно о новинке, это ее клиренс, который будет равен 180 мм, а также безальтернативный передний привод. 

Приводить в движение модель предстоит 176-сильнмоу электрическому мотору (225 Нм), работающему в паре с литий-никель-марганец-кобаль-оксидной батареей. Заявленный компанией запас хода новинки составит 405 километров, а с места до первой «сотни» она будет разгоняться за 8,9-секунды.

Какой окажется цена Evolute i-Joy пока неизвестно, но в Китае за его родственника Dongfeng Fengon E3 просят от 145 тысяч 800 юаней или 1 миллион 300 тысяч рублей по текущему курсу. 

Если верить просочившейся ранее в Сеть информации, стоимость кроссовера, собираемого в России, может составить 3 миллиона 590 тысяч рублей. С учетом кредитной госпрограммы и субсидий его реальная цена в таком случае будет равна 2 миллионам 665 тысячам рублей.

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