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В Сети показали новый Peugeot 208, который переделали в катафалк

От: Алексей Шмидт
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Французский компактный хэтчбек послужил основой для автомобиля, который будет использоваться в коммерческих услугах. Созданием машины занималась компания Carrozados Rosano из Аргентины, которая превратила легковушку в длинный фургон. 

Проект преобразования французского супермини в катафалк включил в себя увеличение колесной базы заводского Peugept 208 почти на 1,5 метра, высоты крыши, установку подъемной двери сзади, а также пересмотр интерьера. 

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Внешне распознать в необычном автомобиле оригинальный французский хэтчбек теперь можно только по фонарям, установленных сзади, а также характерному дизайну передней части кузова.

Катафалк на базе Peugeot 208 получил развитое боковое остекление, а также множество дорогих материалов отделки внутри, включая площадку из нержавеющей стали по середине, фактурную кожу Nappa, которой оказались обшиты боковины интерьера, а также яркую светодиодную подсветку. 

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Что интересно, внешне автомобиль не может похвастать таким впечатляющим видом и оснащен обычными штампованными колесными дисками и бюджетными галогенными фарами. Судя по всему, катафалк проектировался на базе стартовой комплектации Peugeot 208.

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И это сразу же дает понять, почему именно он был выбран для такого коммерческого автомобиля. Дело в том, что стоит «двести восьмой» в базе от 3 миллионов 640 тысяч песо или 1 миллион 570 тысяч рублей, что гораздо дешевле, чем любой минивэн в Аргентине. 

Под капотом машины установлен 1,6-литровый атмосферный мотор, выдающий 115 лошадиных сил. Связку ему составляет 5-ступенчатая МКПП. 

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