«КамАЗ» представил «самосвал для кибердеревни»

Камский автомобильный завод базируется в Набережных Челнах, где уже 10 лет функционирует созданный под разработку инновационных технологий IT-парк. В честь юбилейной даты с начала основания площадки ее руководство попросило принять участие в организованном мероприятии местную компанию. «КамАЗ» не просто принял приглашение, но и привез на выставку как минимум несколько интересных новинок.

Одной из них является «Юпитер 30», который представляет собой беспилотный самосвал, оснащенный 6-цилиндровым мотором 910.12-450 рабочим объемом 11,9 литра. В действие этот двигатель приводится за счет электрического генератора, передающего энергию для тягового электрического силового агрегата, а также заряжающего батареи.

В будущем «КамАЗ» планирует создать целую линейку таких тяжелых машин, грузоподъемность которых будет варьироваться в пределах от 27 до 220 тонн.

Помимо «Юпитер 30» в экспозиции Камского автозавода на выставке приняли участие и другие разработки компании, включая: несколько электрических автобусов (в том числе сочлененная модель), водородобус с баллонами емкостью около 1000 литров, электромусоровоз «Чистогор», беспилотный самосвал «Арго», а также карьерный самосвал «Геркулес».

Последний (на фото выше) интересен тем, что является новым 75-тонным сочленённым самосвалом, аналогов которого в России сейчас нет. 11-метровая машина, способная перевозить до 35 тонн груза, оснащается дизель-электрической силовой установкой, а также необычной для нашего автопрома кинематической системой рулевого управления.

Самосвал, получивший индекс 6561, предназначен для перевозки насыпных грузов по пересеченной местности и грунтовым дорогам. Вместе с тем, его планируют использовать для разработки карьерных месторождений и шахт, а также для добычи полезных ископаемых по безлюдной технологии.

Машина является полностью автономной, о чем говорит входящая в ее оснащение система ADAS 5 поколения, что подразумевает за собой отсутствие водителя внутри кабины во время движения.