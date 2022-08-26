На Сахалине выставлен на продажу российский Аэроджет 2013 года

На Сахалине на аукцион выставили российский Аэроджет 14T 2013 года выпуска. В качестве владельца лота заявлена мэрия Поронайского района. За судно на воздушной подушке просят всего 207 тысяч рублей. Шаг аукциона составляет 10 тысяч 350 рублей, а задаток – 41 тысячу 400 рублей.

Аэроджет 14T представляет собой плавательное транспортное средство, которое чаще всего используется в спасательных операциях, но предназначено также для туризма, водного отдыха и перевозки объемных грузов весом до 1200 кг. Внутри может разместиться до 14 человек.

Его длина корпуса равна 8,3 метрам, габаритная длина составляет 9,9-метр, транспортная ширина – 2,2-метра, а габаритная рабочая ширина – 3,15 метра. Кабина имеет следующие размеры: 1,7×1,83×1,5 метра, а пассажирский отсек – 2,7×1,83×1,6 метра.

Приводит в движение двигатель Subaru EZ-30 мощностью 250 лошадиных сил, вращающий массивный винт, установленный сзади.

На снегу Аэроджет 14T способен разгоняться максимум до 90 километров в час, на воде – до 60 километров в час, а на грунте – до 50 км/ч.

Необычное транспортное средство имеет топливный бак объемом 300 литров, из которого каждый час работы расходуется около 30 литров горючего.