Российский рынок новых автомобилей восстановится не раньше 2024 года

Несмотря на небольшую коррекцию по сравнению с весной этого года, произошедшую летом, ни о каком восстановлении продаж новых автомобилей в России пока говорить не приходится.

Согласно статистике, опубликованной Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ), за первую половину 2022 года реализация новых легковушек в стране просела на 57,5%. При этом в дальнейшем этот показатель может даже ухудшиться, а о возвращении к прежним показателям можно будет говорить не раньше 2024 года.

С таким прогнозом выступили аналитики компании «Рольф». По мнению представителей одной из крупных сетей автосалонов в РФ, к концу 2022 года наш рынок сократится примерно на 70 процентов.

Причины такого расклада кроются в ограничении доступности новых машин в стране, а также высоком уровне неопределенности, связанной с цепочками поставок и логистикой.

Вместе с тем, эксперты не ждут восстановления и в 2023 году, хотя ранее звучали позитивные прогнозы, которые подкреплялись намерением компании «АвтоВАЗ» полноценно возобновить производство большинства своих моделей.

В отчете компании утверждается, что несмотря на уход из России многих европейских автопроизводителей пустующие места займут иностранные бренды из других стран. Вот только процесс этот окажется небыстрым и начнет давать свои плоды только к 2024 году.

Напомним, ранее стало известно о проработке новых вариантов поставок автомобилей из Китая, Южной Корее, Турции, Индии и Ирана. Кроме того, новые законодательные инициативы позволят ввозить автомобили и с территории соседнего Казахстана.