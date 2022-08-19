В Сети показали несуществующий лифтбэк КамАЗ «Темляк»

Как известно, компания «КамАЗ», несмотря на свою грузовую направленность, не отказывается от выхода в легковой в сегмент автомобилей, о чем говорит ее недавняя разработка, получившая название «Кама-1». Впрочем, этот проект если и будет реализован, то только через несколько лет.

Но что, если бы Камскому автозаводу захотелось выйти в массовый сегмент российского авторынка уже сейчас? Независимые дизайнеры решили пофантазировать на этот счет и показать, как мог бы выглядеть первый лифтбэк компании «КамАЗ» под названием «Темляк».

Российский автопроизводитель уже имеет опыт сотрудничества с китайскими автомобильными корпорациями. Сейчас партнером отечественного завода является «поднебесный» JAC, с которым связывают возрождение легендарной советской марки «Москвич» на экс-заводе Renault в столице.

Тем не менее, по задумке авторов изображений, КамАЗ «Темляк» вопреки логике, основан не на базе одного из «Джаков», а на платформе компании Dongfeng. Этот автопроизводитель долгое время пытается влиться в российский авторынок, но пока имеет в своем распоряжении только одну модель – кроссовер 580, который поставляется в Россию с 2016 года.

В качестве отправной точки в проекте КамАЗ «Темляк» художники взяли дизайн китайского лифтбэка Aeolus Yixuan Max, за разработкой которого стоит как раз компания Dongfeng. В основе этой модели лежит платформа DSMA, предназначенная для создания бюджетных автомобилей в нескольких классах.

Автомобиль получил современный дизайн, который частично отсылает к модели Toyota Camry. Передняя часть лифтбэка получила четырехугольную решетку радиатора ячеистой структуры с хромированными элементами по бокам, светодиодную оптику и угловатый бампер.

Корма машины была выполнена в том же ключе с использованием современного решения в виде сливающихся в единый блок задних фонарей.

В качестве двигателя для Aeolus Yixuan Max в «Поднебесной» задействуется 1,5-литровый турбомотор. По мнению авторов в российской спецификации мог бы выдавать максимум 150 лошадиных сил.

Разумеется, ни о каком лифтбэке, который может появиться в модельном ряду компании «КамАЗ» (по крайней мере сейчас) речи не идет. Камский автозавод работает над тем, чтобы справиться с дефицитом комплектующих, не позволяющим вернуться к полноценному производству грузовиков новейшего семейства K5.