В России появится электрический седан Evolute i-Pro на базе Nissan Bluebird Sylphy

Первая информация о том, что в России вскоре может появиться новый автомобильный бренд, который получит название Evolute, появилась этой весной. А уже к середине лета был раскрыт ряд подробностей об этом проекте. Теперь же выяснилось, какой окажется первая модель этой марки.

В качестве дебютного автомобиля компании Evolute, производство которого будет вестись на мощностях «Моторинвест» в Липецке, выступит электрический седан Evolute i-Pro. Эта четырехдверка представляет собой перелицованный вариант китайского седана Aelous E70, который собирают в «Поднебесной» с 2019 года.

Но, что еще интереснее, сам Aelous E70 был построен компанией Dongfeng на платформе японского Nissan Bluebird Sylphy G11. В России эта модель получила широкую известность в леворульном исполнении под именем Almera. Ее производством занимался «АвтоВАЗ» на своем заводе в Тольятти в период с 2012 по 2018 годы.

Aelous E70 и Nissan Bluebird Sylphy обладают общим несущим каркасом кузова, а также имеют одинаковые панели крыши, стекла и подвески. Главное отличие между моделями заключается в силовых установках – у «китайца» она электрическая.

Что касается производной от двух этих моделей, которая встанет на конвейер в России, то ее длина составит 4680 мм, ширина – 1720 мм, высота – 1530 мм, а размер колесной базы будет равен 2700 мм.

Приводить в движение Evolute i-Pro предстоит электрическому двигателю, установленному спереди, мощность которого составит 120 кВт или 163 лошадиные силы. В качестве тяговой батареи выступит литий-ионный аккумулятор емкость 53 кВт/ч, обеспечивающий модели дальнобойность на отметке до 420 километров.

Выпуск электрического седана Evolute i-Pro в Липецке начнется в конце 2022 года. Предполагается, что основными покупателями этой модели станут каршеринговые компании и таксопарки.