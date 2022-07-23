Cadillac Escalade получил обвес от Larte Design

С точки зрения дизайна с Cadillac Escalade последнего поколения могут сравниться совсем немного автомобилей, однако даже он может не устроить привередливых покупателей. Специально для них компания Larte Design подготовила смелый кузовной обвес, который отлично подходит под большой американский внедорожник.

Комплект получил название Esthete и начинается с передней части кузова, где тюнеры использовали радиаторную решетку из углеволокна, которая добавляет внедорожнику большей агрессивности и брутальности благодаря переработанным ламелям и сетке.

Помимо этого Escalade Esthete получил передний карбоновый сплиттер с двумя линзованными противотуманными фарами. Тему углеродного волокна продолжил полностью новый капот, включивший в себя большое вентиляционное отверстие для охлаждения двигателя, а также обвес с расширителями колесных арок.

Корма нового варианта Escalade от Larte Design может похвастать наличием большого спойлера, новой накладки на задней двери, а также смелым диффузором и выполненными на заказ выхлопными патрубками. Венчают картину корпуса зеркал, которые также были изготовлены из карбона, а также 24-дюймовые кованые колесные диски и множество шильдиков Larte Design.

Разработчики обвеса отмечают, что обвес не нарушает заводскую гарантию, а на его установку обычно уходит до шести часов.

Опционально тюнеры предлагают заказать дополнительное светодиодное оформление «передка» внедорожника.

Сколько будет стоить обвес для Cadillac Escalade в Larte Design не уточнили, заявив, что его цена обсуждается с клиентом индивидуально.