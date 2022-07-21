Стало известно, как будет выглядеть новый полноприводный автобус «КамАЗ»

Первая информация о том, что компания «КамАЗ» готовит новый инновационный проект, представляющий собой некий полноприводный автобус, появилась еще в начале этого года. Тогда сообщалось, что это будет автобус среднего класса на шасси неназванного полноприводного грузовика. А теперь в Сети появились первые рендеры, демонстрирующие возможный дизайн будущей новинки Камского автозавода.

Главной особенностью новой модели «КамАЗ» должен стать необычный дизайн. Автобус с характеристиками вездехода получит каркасно-панельный монокузов, так что речь идет не о так называемой «вахтовке», представляющей грузовую машину с надстройкой вахтового типа, а о совсем иной технологической разработке.

Как можно заметить на иллюстрации машины, опубликованной изданием «Авторевю», полноприводный автобус «КамАЗ» сможет похвастать брутальным внешним обликом с передней частью кузова, отсылающей к его новым тягачам (в частности семейству К5).

В качестве основы для машины называют шасси грузовой модели с индексом «43502», однако для повышения плавности хода оно должно пережить определенную модернизацию. Вместо базовых зависимых подвесок на листовых рессорах планируют задействовать независимую на пневмоэлементах сторонней разработки.

Все внешние панели автобуса выполнят из композитных материалов, а кузовная клетка будет представлять собой каркас из сваренных между собой стальных труб. Салон сможет вместить до 32 пассажиров.

В качестве двигателей в модели планируют использовать как дизельные, так и метановые агрегаты (на выбор заказчика).

Главным конкурентом для новинки Камского автозавода должен стать единственный в России на сегодняшний день полноприводный автобус среднего класса ПАЗ-3206, использующий агрегаты модели «ГАЗ Садко».

В качестве главного заказчика модели выступит одна из крупнейших отечественных нефтегазовых компаний.