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Представлен первый беспилотный карьерный самосвал «КАМАЗ Юпитер-30»

От: Алексей Шмидт
Юпитер-30

Компания «КамАЗ» провела закрытый показ новой модели, представляющей собой беспилотный карьерный самосвал. Машина получила индекс «6559» и название «Юпитер». Ее грузоподъемность равна 27 тоннам, а полная масса превышает 50 тонн. Участие в управлении автомобилем водителя в «Юпитере» не предусмотрено вовсе. За его работу будет отвечать оператор.

Длина самосвала, пока построенного только в одном экземпляре, составляет 8800 мм. Ширина – 3657 мм, а высота – 3500 мм. Таким образом, по дорогам общего пользования передвигаться на такой машине будет крайне затруднительно. Самосвальная платформа имеет объем 25 кубометров. Приводит в движение машину 450-сильный силовой агрегат.

Сами «камазовцы» называют новый грузовой автомобиль «Юпитер-30». Впрочем, заявленная грузоподъемность модели немного не дотянет до 30 тонн (судя по документам она будет равна 27 тоннам). 

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Благодаря тому, что у «Юпитера» отсутствует кабина, самосвал способен двигаться как передом, так и задним ходом. Специально для последней дисциплины для машины предусмотрели необходимую оптику еще и на корме. 

Подробностей о гибридной силовой установке беспилотника «КамАЗ» пока нет, однако известно, что ее мощность составит около 450 л.с.

Предполагается, что «Юпитер» станет родоначальником нового семейства беспилотных самосвалов Камского автозавода, грузоподъёмность самого крупного из которых должна составит примерно 220 тонн, что позволит компании бросить вызов главенствующему сейчас на этом рынке белорусскому автопроизводителю «БелАЗ». Линейка таких моделей может включить машины грузоподъемностью: 27-30 тонн, 90-100 тонн, 125-150 тонн, 200-260 тонн. 

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