В Сети показали, как могла бы выглядеть новая Lada-2109

С разрывом логистических цепочек и остановкой поставок комплектующих из-за рубежа «АвтоВАЗ» столкнулся с серьезными проблемами, побудившими компанию приостановить производство автомобилей, а также отказаться от ряда перспективных проектов, которые разрабатывались российским автопроизводителем совместно с Renault.

Сразу после того, как стало понятно, что завод ждет одно из самых серьезных испытаний за последние 30 лет, начались разговоры о том, какие модели теперь будет выпускать предприятие. В качестве одного из вариантов называлось возобновление выпуска старых моделей, таких как ВАЗ-2109. Независимые дизайнеры решили пофантазировать на этот счет, продемонстрировав, как могла бы выглядеть возрожденная «девятка».

По задумке авторов рендеров, автомобиль мог бы получить название Lada-2109, что позитивным образом сказалось бы на продажах благодаря ностальгическим чувствам россиян к классической «девятке». Боковой профиль кузова машины, показанной на изображениях, изменению не подвергся, чего нельзя сказать о «передке» и корме.

Фронтальную часть хэтчбека дизайнеры изменили весьма существенно, использовав более узкие фары, а также фирменную радиаторную решетку Lada с хромированным обрамлением в виде латинской буквы «X».

Корма на картинке выглядит более органично, чем «передок», обзаведясь узкими вытянутыми фонарями с X-образным светодиодным рисунком, а также новым бампером с датчиками парковки и логотипом Lada на пятой двери.

Разумеется, ни о каком возобновлении производства ВАЗ-2109 речи не идет. Конвейер «АвтоВАЗа» попросту не готов вернуться к производству сильно устаревшей модели. Соответствующее оборудование уже утилизировано, а разрабатывать новое экономически нецелесообразно и дорого. Другой вопрос – кто будет покупать такие машины в современном мире, особенно когда их цена окажется сопоставима с теми же современными «Ладами», пусть даже без систем ABS, ESP, подушек безопасности и блока «ЭРА-ГЛОНАСС».

Единственным логичным путем компании выхода из текущего кризиса остается выпуск сильно упрощенных автомобилей текущего модельного ряда, что, собственно, она и делает, недавно начав производство «пустых» Lada Granta.