Корейские и китайские автопроизводители отказываются от локализации в России в пользу импорта

Новые реалии повлекли за собой смену стратегии автопроизводителей в отношении стремления к локализации той или иной модели. Если раньше в сертификатах Одобрения типа транспортных средств (ОТТС) корейских и китайских автомобилей традиционно были указаны страны Евразийского экономического союза, то теперь там чаще стали указывать родные для этих машин страны.

Так, к примеру, на сегодняшний день такими сертификатами обзавелись модели Kia K5, Kia Seltos, Kia Soul, Kia Stinger, Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Genesis G70 и GV80, а также Geely Coolray, Geely Atlas Pro, JAC S6 и Haval Dargo.

Как сообщает издание «Авторевю», тенденция вполне логична. После того, как произошло перекрытие логистических цепочек, а также резкая девальвация, а затем укрепление рубля корейские и китайские автопроизводители, которые пока не входят в санкционный список, решили перестроить свой бизнес, переведя с рельс локальной сборки на импорт готовых машин.

Организация производства их автомобилей в РФ стала попросту нерентабельной, ведь везти машинокомплекты на тот же «Автотор» в Калининград или на «БелДжи» в Белоруссию может оказаться сложнее и дороже.

Куда проще и дешевле доставлять уже собранные машины напрямую по восточным торговым путям.

Впрочем, справедливости ради, даже появление в базе Роспатента множества ОТТС на популярные в России модели пока совсем не гарантирует, что они действительно доберутся до нашего рынка.